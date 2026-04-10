RFV Fratini: "Sono deluso dagli acquisti. Non sto vedendo un miglioramento"

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L'intermediario e scout di mercato, Michele Fratini, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro" analizzando i problemi del nostro calcio e della direzione intrapresa dalla Fiorentina: "Ancora c'è la gara di ritorno, ma a prima vista direi un anno fallimentare. Io non critico la dirigenza, ma non abbiamo ancora visto un miglioramento. Non si vede il tocco della nuova dirigenza. La Fiorentina deve pensare a salvarsi e accontentarsi di questo. Sono molto deluso da fiorentino, perché gli acquisti a parte Solomon non sono al livello. Harrison è un ala sinistra, che finora non ha mai giocato a sinistra. La tattica ha rovinato il calcio che ci contraddistingueva. L'Inter che ha vinto i campionati giocava con il vecchio libero, che era Acerbi. Torniamo al vecchio calcio, dove c'era più tecnica. Oggi alla FIGC dice di tornare a premiare la tecnica. Quanto era bello il libero e lo stopper, invece di fare il fuorigioco".

Secondo lei la Fiorentina che strada ha intrapreso?

"È la prima volta durante la presidenza Commisso che la Fiorentina non si qualifica in Europa. Ad oggi la Fiorentina non vede l'Europa quindi siamo andati giù. Sono deluso".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola