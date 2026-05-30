FirenzeViola Vanoli, l'opzione non verrà esercitata. Ma la Fiorentina si prende ancora del tempo

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Alle 24 scade la possibilità per il club di estendere per un altro anno il contratto dell'allenatore che tuttavia resta in corsa per la conferma

La Fiorentina non eserciterà l'opzione presente sul contratto di Paolo Vanoli (per estendere l'attuale accordo di un altro anno alle medesime condizioni di quello corrente) ma ciò non vuol dire che il club viola abbia già preso una decisione sul futuro del tecnico. E' questo, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, l'indirizzo che emerge dalle segrete stanze del Viola Park. La società dunque, pur non estendendo entro la mezzanotte di oggi l'accordo con Vanoli (che peraltro ha un contratto fino al 30 giugno prossimo), si prenderà ancora del tempo per decidere il da farsi ed eventualmente, se sarà l'attuale allenatore a restare anche nella prossima stagione, verrà formalizzato un contratto ex novo.

Il viaggio negli Usa dopo l'8 giugno

La sensazione è che in ogni caso la fumata bianca per la panchina avverrà entro una settimana, visto che dall'8 giugno in poi ogni giorno sarà quello buono per il viaggio del dg Ferrari e del ds Paratici in America, dove i due dirigenti incontreranno la famiglia Commisso. In ballo, pertanto, restano due opzioni: quella della permanenza di Paolo Vanoli (che tuttavia, se fosse stato realmente il favorito della dirigenza viola sarebbe stato confermato per tempo in virtù del lavoro svolto), e Fabio Grosso, che in queste ore sta risolvendo il proprio contratto con il Sassuolo e sarà libero poi di accordarsi con un'altra società.