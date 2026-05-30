Social Kospo esulta per lo scudetto: "Una gioia per i tifosi: un orgoglio giocare in Primavera"

vedi letture

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Eman Kospo ha festeggiato la conquista dello scudetto da parte della Fiorentina Primavera. Il difensore svizzero, arrivato dal Barcellona, ha voluto ringraziare compagni e tifosi per il sostegno ricevuto nel corso della stagione, soffermandosi in particolare sulle ultime decisive gare del percorso tricolore.

"SIAMO CAMPIONI D'ITALIA! Grazie per tutto il supporto che abbiamo ricevuto, è stato fantastico! Anche se non ho sempre giocato in questa squadra, voglio ringraziarvi per queste ultime due partite importanti che abbiamo disputato alla grande insieme. Mi è piaciuto molto giocare con voi e un enorme grazie anche ai nostri tifosi! Questo è per voi!!!", il messaggio condiviso da Kospo sui social.