Dagli inviati Coverciano, Nazionale in campo: Comuzzo fa doppietta nella partitella

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Nazionale in campo nel pomeriggio di oggi a Coverciano. Gli azzurri guidati in questa fase dal ct Silvio Baldini hanno lavorato sul campo principale del centro tecnico federale soffermandosi in particolar modo sull'intensità e sui movimenti offensivi. In spolvero durante poi la partitella in famiglia il centrale della Fiorentina Pietro Comuzzo, che ha realizzato una doppietta. Ecco uno scatto di Firenzeviola.it: