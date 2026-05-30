FirenzeViola Entro la prossima settimana l'allenatore, poi il viaggio in USA: il punto

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La Fiorentina conta di annunciare il tecnico della nuova stagione entro la fine della prossima settimana. Secondo le indicazioni attuali sarà Fabio Grosso, col quale Pratici e Goretti stanno discutendo i dettagli legati allo staff. Se tutto andrà bene il campione del Mondo guiderà la squadra viola nell'annata ventura, ma è bene sottolineare che la fumata bianca non è ancora vicina. Servirà un po’ più di tempo del previsto per concretizzare una trattativa comunque ben avviata.

Vanoli non tramonta

In tutto ciò Paolo Vanoli resta un’opzione da non scartare completamente. La Fiorentina ha deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo annuale, questo non toglie che la società tenga presente il tecnico varesino come alternativa valida e collaudata in caso di battuta d’arresto con Grosso. E sempre che lo stesso Vanoli non abbia trovato nel frattempo una nuova destinazione. Quindi è ancora tutto potenzialmente in ballo, coi viola che considerano prioritaria la questione allenatore.

Il programma del club

Dicevamo che la prossima settimana sarà decisiva, anche perché quella dopo, che partirà l’8 giugno, la dirigenza volerà in America per incontrare la famiglia Commisso. Con cui stabilirà obiettivi futuri e budget per un mercato estivo che si preannuncia intenso e pieno di rumors. In poche parole, la rifondazione della Fiorentina inizierà subito dopo aver ufficializzato l'allenatore. La strada per arrivare a Grosso sembra spinata, ma occhio agli eventuali colpi di scena.