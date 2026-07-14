Fiorentina in campo al Viola Park: grande gol di Atta e si chiude l'allenamento
19:15 - Terminato l'allenamento, si chiude qui anche il nostro live. Grazie per averci seguito, buona serata.
19:07 - Con una serie di gol e una sgambata finale, termina l'allenamento. La squadra chiude il pomeriggio con la consueta sessione di stretching.
18:56 - Ancora in gol Arthur Atta, dopo un rapido scambio al limite dell'area. La sua avventura a Firenze sembra partire bene.
18:49 - Via alla partitella finale, come da tradizione per ogni allenamento.
18:42 - Ultima parte della seduta di allenamento pomeridiana, la squadra di Grosso ha finito il lavoro a gruppi contrapposti e si è recata alle panchine per rifocillarsi.
18:26 - Tanto lavoro anche con i preparatori per i giocatori di Grosso, con Kean che sta accelerando sul piano fisico: per lui un esercizio molto intenso seguito da vicino da uno dei collaboratori di Grosso.
18:20 - A seguire l'allenamento dalla tribuna anche il direttore tecnico Roberto Goretti.
18:18 - Continua anche il lavoro del comparto portieri, poi inseriti nel lavoro di squadra che dunque ora verte anche sul tiro in porta.
18:01 - Torello e possesso palla per la squadra di Grosso, divisa a gruppi nel lavoro in corso di svolgimento.
17:52 - Regolarmente in gruppo invece Moise Kean, dopo la seduta svolta a parte ieri, insieme ai preparatori atletici. L'attaccante viola oggi si sta allenando col resto della squadra.
17:47 - Inizia l'allenamento, la Fiorentina svolge i primi esercizi di riscaldamento sul campo Curva Fiesole. Agli ordini di Grosso non figura Alex Jimenez. Per lui lavoro di potenziamento.
17:40 - Entra in campo la squadra, con mister Grosso sorridente di fronte ai presenti prima dell'inizio dell'allenamento. Ecco poi la squadra, accolta tra gli applausi.
Secondo giorno di lavoro per la Fiorentina. La nascitura squadra di Fabio Grosso, dopo i primi allenamenti di ieri, prosegue la sua preparazione al Viola Park e torna in campo questo pomeriggio per la seconda sessione a porte aperte, dopo l'inaugurazione di ieri. Su FirenzeViola.it il racconto testuale, su Radio FirenzeViola la cronaca minuto per minuto!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati