Calciomercato Oso vicino al Nottingham: offerta inglese da 15 mln più bonus. Viola indietro

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Il Nottingham Forest è molto vicino a Oso: gli inglesi hanno offerto al Siviglia 15 milioni più bonus e sono molto avanti nella trattativa

Il Nottingham Forest fa sul serio per Oso ed è sempre più vicino ad aggiudicarsi l'esterno del Siviglia. Dopo una prima offerta da 6 milioni di euro da parte degli inglesi rifiutata da parte degli andalusi, il Forest torna alla carica e arriva a proporre 15 milioni di euro più bonus agli spagnoli, avvicinandosi parecchio alla clausola rescissoria da 20 presente sul contratto del calciatore. La Fiorentina è in questo momento indietro nella trattativa e secondo appreso dalla nostra redazione, difficilmente rilancerà per Oso.

Situazione Oulai

Intanto la Fiorentina continua a lavorare per Oulai. Paratici infatti è un vero e proprio estimatore del ragazzo e vorrebbe regalare un altro rinforzo centrocampo dopo quello di Arthur Atta a Fabio Grosso. La Fiorentina a fronte di una richiesta del club turco di circa 30 milioni di euro si è spinta fino a 20 milioni. Nonostante però questa forbice i viola possono contare sulla volontà del giocatore di vestire la maglia gigliata e di giocare a Firenze nella prossima stagione. Proprio per questo le prossime ore saranno decisive per capire i risvolti di una trattativa che ormai va avanti da diversi giorni.