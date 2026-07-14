Fiorentina, concorrenza del Besiktas per Thorstvedt: è una richiesta di Italiano
La Fiorentina dovrà fare i conti con una nuova rivale nella corsa a Kristian Thorstvedt. Sul centrocampista norvegese del Sassuolo, infatti, avrebbe messo gli occhi anche il Besiktas, pronto a inserirsi nella trattativa. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, sarebbe stato proprio l'ex tecnico viola, Vincenzo Italiano a indicare Thorstvedt come uno dei rinforzi ideali per il centrocampo del club di Istanbul. Il Sassuolo, dal canto suo, continua a valutare il giocatore intorno ai 15 milioni di euro, cifra dalla quale non sembra intenzionato a scendere.
La Fiorentina segue il classe 1999 ormai da diverse settimane e lo considera una delle priorità per rinforzare la mediana. I viola stanno lavorando per trovare una formula che possa soddisfare il Sassuolo, anche attraverso l'inserimento di una contropartita tecnica. Una soluzione che, almeno per il momento, non ha convinto la società neroverde, mentre la concorrenza del Besiktas rischia di complicare ulteriormente la corsa al giocatore.
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