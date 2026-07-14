Calciomercato La Fiorentina spinge per Oulai, le prossime ore possono essere quelle decisive

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Continua ad avvicinarsi Oulai alla Fiorentina: nelle prossime ore può davvero arrivare l'accelerata decisiva per l'ivoriano

Sono ore sempre più calde in casa Fiorentina per quanto riguarda il profilo di Christ Inao Oulaï. Il centrocampista ivoriano classe 2006, in forza Trabzonspor, e messosi in mostra nell'ultimo mondiale disputato con la sua Costa d’Avorio, potrebbe essere di fatto il quinto acquisto del mercato viola.

La trattiva e gli ultimi sviluppi

Paratici infatti è un vero e proprio estimatore del ragazzo e vorrebbe regalare un altro rinforzo centrocampo dopo quello di Arthur Atta a Fabio Grosso. La Fiorentina a fronte di una richiesta del club turco di circa 30 milioni di euro si è spinta fino a 20 milioni. Nonostante però questa forbice i viola possono contare sulla volontà del giocatore di vestire la maglia gigliata e di giocare a Firenze nella prossima stagione. Proprio per questo le prossime ore saranno decisive per capire i risvolti di una trattativa che ormai va avanti da diversi giorni.

Un profilo di qualità

Oulai è un profilo che apporterebbe alla Fiorentina ulteriore qualità in un reparto già di se per se di ottimo livello, essendo un giocatore dotato di grande qualità tecnica e visione di gioco. L'ivoriano andrebbe a comporre un centrocampo di palleggiatori al fianco di Fagioli e consentirebbe così a Fabio Grosso di avere un opzione in più per costruire la sua Fiorentina.