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Mourinho dà l'ok per la cessione di Valdepenas: atteso a Firenze nelle prossime ore

Mourinho dà l'ok per la cessione di Valdepenas: atteso a Firenze nelle prossime ore
Oggi alle 15:42Primo Piano
di Pietro Lazzerini
fonte Niccolò Ceccarini

Si sblocca la trattativa per Victor Valdepenas con la Fiorentina che nelle prossime ore lo potrà finalmente accogliere per iniziare la nuova avventura in viola. Il tanto atteso via libera da parte di José Mourinho è arrivato, con il difensore che era rimasto totalmente fuori dall'ultima amichevole del Real Madrid, sintomo di una cessione ormai imminente. 

Atteso a Firenze nelle prossime ore per le visite mediche

Nelle prossime ore il giocatore si metterà in viaggio per Firenze dove effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con la società di proprietà della famiglia Commisso. Resta da capire se il classe 2006 potrà unirsi alla squadra in vista dell'amichevole contro la sua ex squadra prevista per sabato o se il giocatore attenderà i compagni al Viola Park.  