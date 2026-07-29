Ufficiale
Sfuma Koleosho per la Fiorentina: ha firmato col Paris FC a titolo definitivo
Luca Koleosho non firmerà con la Fiorentina. Pochi minuti fa il Burnley ha infatti ufficializzato la sua cessione a titolo definitivo al Paris FC, squadra con cui ha disputato la seconda parte della scorsa stagione.
Dopo settimane di inseguimento, la Fiorentina evidentemente ha deciso di non stringere intorno al nome dell'attaccante italiano che ripartirà dalla Ligue1. Koleosho ha firmato con il club francese fino al giugno del 2031.
https://www.instagram.com/p/DbYCk5oDRzI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiDal ritiro di Teddington: col Watford coppia Fagioli-Oulai. Attesi oltre 200 tifosi viola
Kean al centro di tutto il mercato offensivo della Fiorentina: il Como c'è e si continua a trattare. Capitolo esterni, tra una smentita e l'altra prima di presto dovranno arrivare i rinforzi per Grossodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Kean al centro di tutto il mercato offensivo della Fiorentina: il Como c'è e si continua a trattare. Capitolo esterni, tra una smentita e l'altra prima di presto dovranno arrivare i rinforzi per Grosso
Copertina
FirenzeViolaViviano: "Ora priorità agli esterni. Profilo ideale? Dico Zaccagni. Pellegrino è una punta forte"
Dagli inviatiDal ritiro di Teddington: col Watford coppia Fagioli-Oulai. Attesi oltre 200 tifosi viola
Angelo GiorgettiFabio The Wolf, dopo la pioggia di soldi il gioco si fa duro. Comuzzo via, occhio alla formula. Attacco da ricostruire sulle fasce (e forse anche al centro). Kean? Tra emoticon e silenzi decida cosa fare da grande
Mario TeneraniJoao Mario sempre più vicino. Mastantuono pista difficile. Il Como prepara 40 milioni per Kean. Comuzzo: Torino all'assalto
Luca CalamaiAtta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuono
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com