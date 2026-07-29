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Sfuma Koleosho per la Fiorentina: ha firmato col Paris FC a titolo definitivo

Sfuma Koleosho per la Fiorentina: ha firmato col Paris FC a titolo definitivo
Oggi alle 13:42Primo Piano
di Redazione FV

Luca Koleosho non firmerà con la Fiorentina. Pochi minuti fa il Burnley ha infatti ufficializzato la sua cessione a titolo definitivo al Paris FC, squadra con cui ha disputato la seconda parte della scorsa stagione. 

Dopo settimane di inseguimento, la Fiorentina evidentemente ha deciso di non stringere intorno al nome dell'attaccante italiano che ripartirà dalla Ligue1. Koleosho ha firmato con il club francese fino al giugno del 2031.

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