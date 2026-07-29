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Comuzzo è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato con la formula

Comuzzo è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato con la formulaFirenzeViola.it
Oggi alle 16:36Primo Piano
di Redazione FV
Comuzzo si trasferisce dalla Fiorentina al Torino in prestito: il comunicato del club granata con i dettagli della formula

È ufficiale il passaggio di Pietro Comuzzo al Torino dopo le visite mediche di rito effettuate questa mattina. Il club granata ha confermato la formula del prestito oneroso (da un milione ndr) con diritto di riscatto fissato a 20, pur senza citare le cifre dell'affare.

Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito del Toro: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo". 