Ufficiale
Comuzzo è un nuovo giocatore del Torino: il comunicato con la formula
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Comuzzo si trasferisce dalla Fiorentina al Torino in prestito: il comunicato del club granata con i dettagli della formula
È ufficiale il passaggio di Pietro Comuzzo al Torino dopo le visite mediche di rito effettuate questa mattina. Il club granata ha confermato la formula del prestito oneroso (da un milione ndr) con diritto di riscatto fissato a 20, pur senza citare le cifre dell'affare.
Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito del Toro: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo".
Benvenuto, Pietro 🐂 pic.twitter.com/qE9LhLY3pj— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 29, 2026
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Primo Piano
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Copertina
A tu per tu con la storia. Di Livio: "La C2 fu una scelta romantica. Vi racconto le lacrime di Trapattoni"
Angelo GiorgettiFabio The Wolf, dopo la pioggia di soldi il gioco si fa duro. Comuzzo via, occhio alla formula. Attacco da ricostruire sulle fasce (e forse anche al centro). Kean? Tra emoticon e silenzi decida cosa fare da grande
Mario TeneraniJoao Mario sempre più vicino. Mastantuono pista difficile. Il Como prepara 40 milioni per Kean. Comuzzo: Torino all'assalto
Luca CalamaiAtta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuono
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