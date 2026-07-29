CSC Flash: Pellegrino o Espì se parte Kean. Le cifre di Moreno al Venezia
Consueto appuntamento col Chi si compra? in versione Flash che si concentra come sempre su tutte le trattative che la Fiorentina sta portando avanti in questa sessione di mercato:
Espì nome nuovo per l'attacco. Occhio a Pellegrino
Con Moise Kean che resta tra i giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina in estate (l'attaccante non parteciperà all'amichevole di stasera seguendo un percorso precedentemente programmato per il pieno recupero dopo gli acciacchi della passata stagione ndr), i viola si guardano intorno per le possibili alternative in attacco. Oltre ai contatti che proseguono col Parma per Mateo Pellegrino, la Fiorentina starebbe seguendo con attenzione anche Carlos Espì, punta del 2005 di proprietà del Levante che ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.
Matias Moreno a un passo dal Venezia che tratta anche Sohm
In uscita Matias Moreno è ormai a un passo dal Venezia, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a circa 6 milioni di euro con il 50% della futura rivendita in mano ai viola. Al Venezia potrebbe andare anche Simon Sohm: si tratta sulla formula.
Gudmundsson potrebbe restare alla Fiorentina
Infine Gudmundsson continua a lavorare per ottenere la conferma da parte della Fiorentina: in campo stasera tra i titolari e presumibilmente anche contro il Real Madrid sabato prossimo, l'islandese potrebbe far parte della rosa degli attaccanti a disposizione di Grosso per la prossima stagione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati