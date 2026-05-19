RFV Fratini: "Iraola un emergente, preferisco Grosso. Domenica è stata la vittoria di Paratici"

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L'intermediario di mercato e talent-scout Michele Fratini è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la puntata di "Palla al Centro" per parlare di allenatori, tra cui Silvio Baldini, mister dell'U21 e ad interim della nazionale maggiore: "Baldini è un sanguigno, un toscano. È benedetto dalla maledizione, come noi fiorentini. È uno vero. Lo sto conoscendo grazie ai racconti di Antognoni, dirigente dell'U21 che sta accomapagnando Baldini nella sua avventura. Baldini ha iniziato ad allenare a 26 anni, si è preso le sue pause. Va di cuore, di getto. Ha lanciato giovani come Arena, Moruzzi".

Sono tanti i nomi che sono stati accostati alla Fiorentina.

"Iraola curerebbe la fase difensiva perchè è un ex terzino ma non ha tutta questa esperienza. È un emergente. Grosso ha più esperienza, è un campione del mondo, si presenta meglio. Sarri si sta accasando a Napoli, mentre a Bergamo potrebbero andare Thiago Motta e Giuntoli, con Sbravati al settore giovanile. Son felice per la vittoria della Fiorentina a Torino perchè la squadra viola ha fatto bene la sua gara. Hanno passeggiato sulla Juventus. È una vittoria che fa morale, e, soprattutto, è stata la vittoria di Paratici, l'ex più atteso.

"Sull'allenatore hanno già deciso. Se avessero voluto rinnovare Vanoli lo avrebbero già fatto. Se Luca Toni, amico di Grosso, gli fa una battuta sulla Fiorentina su un'emittente nazionale e Grosso sorride ampimamente, deduco che l'accordo con la Firoentina sia molto vicino".

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