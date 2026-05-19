RFV Calamai: "Totoallenatore, il mio nome: Silvio Baldini. Vi spiego perché"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato del futuro della panchina della Fiorentina: "Impazza il totoallenatore con la sensazione delle ultime ore che vede un Vanoli sempre più lontano dalla riconferma. C'è la voglia di andare a pescare un qualcosa di nuovo e di diverso all'estero e poi ci sono i soliti nomi. Dato che l'altra sensazione è che Paratici non abbia ancora chiuso il cerchio io mi permetto di mettere in corsa una figura di cui non si è mai parlato ma che sarebbe perfetta per questo momento viola.

Parlo di Silvio Baldini, attuale tecnico dell'U21 dell'Italia e ct della nazionale maggiore per le prossime due amichevoli. Toscano, allenatore di grande personalità in grado di far giocare bene le sue squadre ma con un carattere non semplice, quindi avrebbe bisogno di una società attenta. Ma se hai Paratici, il numero uno sotto questo punto di vista, perché no Baldini? Uno che parla la nostra lingua e che fa giocare a calcio".