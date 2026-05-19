Il Bournemouth su Fortini. Sky: "Contatti in corso, interessa agli inglesi"
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C'è il Bournemouth sulle tracce di Niccolò Fortini, fa sapere in questi minuti Sky Sport. Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare, il club inglese è interessato al giovane esterno di proprietà della Fiorentina e ci sarebbero già stati i primi contatti per il cartellino del giocatore. Molto però dipenderà dalle idee di Marco Rose, ex allenatore di Lipsia e Borussia Dortmund che a fine stagione prenderà il posto di Andoni Iraola sulla panchina delle Cherries. Intanto, però, la stima del Bournemouth per il classe 2006 è già stata fatta presente e si attendono eventuali sviluppi.
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