Il Bournemouth su Fortini. Sky: "Contatti in corso, interessa agli inglesi"

Il Bournemouth su Fortini. Sky: "Contatti in corso, interessa agli inglesi"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

C'è il Bournemouth sulle tracce di Niccolò Fortini, fa sapere in questi minuti Sky Sport. Secondo quanto riferisce l'emittente satellitare, il club inglese è interessato al giovane esterno di proprietà della Fiorentina e ci sarebbero già stati i primi contatti per il cartellino del giocatore. Molto però dipenderà dalle idee di Marco Rose, ex allenatore di Lipsia e Borussia Dortmund che a fine stagione prenderà il posto di Andoni Iraola sulla panchina delle Cherries. Intanto, però, la stima del Bournemouth per il classe 2006 è già stata fatta presente e si attendono eventuali sviluppi.