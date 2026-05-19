Paratici vuole incontrare Kean, La Gazzetta: "L'potesi permanenza non è fantascienza"

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Leggendo tra le righe delle parole rilasciate dal ds viola Fabio Paratici prima della sfida contro la Juventus sul futuro di Kean si può tradurre che tutto può ancora succedere, in un senso o in un altro, ma una permanenza di Moise a Firenze non è da considerare fantascienza, anzi. Non è un mistero infatti che Paratici voglia costruire una Viola di livello, che possa riguadagnarsi rapidamente in Europa, e per farlo servono giocatori importanti. Kean lo è, indipendentemente dal rendimento carente della stagione che sta per concludersi, pesantemente condizionata dagli infortuni. Moise è costato relativamente poco (18 milioni) e ha una clausola importante (62 milioni) esercitabile dal 1° al 15 luglio. Ha offerte in giro per il mondo (dalla Premier alla Ligue 1 fino all’Arabia) e se sta bene fisicamente e ha la testa giusta può trascinare la squadra. Paratici prima di pensare a un addio vuole provare a parlare con il giocatore per capire quali sono le sue intenzioni.

Se lo troverà motivato e interessato, rimarca La Gazzetta dello Sport, gli proporrà di restare un altro anno per rilanciarsi e dimostrare che i 25 gol realizzati nel 2024-25 non sono stati un evento eccezionale ma un rendimento in linea con le sue potenzialità. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo ma anche da eventuali offerte che possono arrivare:più saranno alte più tenteranno la Viola. Seperò dovesse restare,tra gli esuberi finirebbe Piccoli.