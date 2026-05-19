RFV Filarmonico (scopritore di Parisi): "Mi ha detto di voler tornare al top in massimo 8 mesi"

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Roberto Filarmonico, scopritore di Fabiano Parisi, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compara?" commentando la notizia dell'infortunio al crociato del ginocchio destro del calciatore della Fiorentina. "L'ho sentito ieri prima dell'intervento e stamattina, non è un bel momento a livello emotivo per lui. L'infortunio è brutto e fastidioso, nel recupero ci vorrà sacrificio. L'annata sua è stata tra alti e bassi sia per percorsi personali e collettivi. Fabiano aveva seminato bene e aveva raccolto i frutti, peccato per l'infortunio perché non ci voleva".

Ancora su come il ragazzo ha vissuto l'infortunio: "Lui è mortificato, voleva fare bene nelle ultime di campionato. Il ragazzo ha carattere e non si impressiona per l'infortunio. Lui mi ha detto che proverà in tutti i modi in 6/7/8 mesi di stare già al top della forma. È giovane ed ha voglia di fare, il recupero sarà difficile ma non impossibile. Tornerà più forte di prima".

Sulla stagione di Parisi: "L'ha vissuta con una maturità molto elevata, come fosse un professionista di grande data. Ha messo impegno e sacrificio per la maglia e l'allenatore ed è stato ripagato. Giocando alto a destra ha fatto quello che gli veniva chiesto a livello tattico con le sue qualità. È stato disponibile nei momenti intensi e difficili. Ha trasmesso il suo lato duttile e di disponibilità".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.