RFV Impallomeni: "Dopo la vittoria con la Juve Vanoli ha più chance di restare"

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Stefano Impallomeni, ex giocatore tra le varie squadre soprattutto della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue parole sul futuro soprattutto di Sarri, accostato alla panchina della Fiorentina: "Da quello che so io Sarri non ne può più della situazione che si è creata a Roma sponda Lazio. Lui ha un sacco di estimatori tra Napoli, Bergamo e Firenze e può stare serenamente ad aspettare. Dubito che resti alla Lazio perché le cose in società non dovrebbero cambiare. Per me lui ha ancora il sacro fuoco. Questa esperienza gli ha fatto imparare tanto, c'è anche un lato romantico e straziante. Giocare senza tifosi allo stadio è qualcosa di unico. Lui che è partito dai dilettanti ed è arrrivato a questi livelli può essere stato anche ricaricato da tutto quello che gli è successo quest'anno. Io l'ho sempre detto, Sarri ha il sogno di allenare alla Fiorentina. Poi se non sarà possibile si guarderà intorno. Si parla di Napoli anche se i ritorni non mi sono mai piaciuti, e c'è poi l'ipotesi Atalanta".

Cosa ne pensi delle tempistiche sulla scelta del nuovo tecnico viola? "Secondo me per la scelta del prossimo allenatore della Fiorentina qualcosa è cambiato. La vittoria immagino sia stata una goduria a Firenze. Vanoli per me ha fatto un lavoro enorme e la partita con la Juve gli mette in mano una carta in più per poter restare e gli ha fatto guadagnare punti su Grosso. Dovesse poi arrivare Sarri metteresti d'accordo tutti".

Ancora sul futuro di Vanoli: "Secondo me lui è un buon allenatore, è vero che porta dubbi ma li porterebbe anche uno come Grosso. Quella del tecnico del Sassuolo potrebbe essere una scelta in stile Montella, per questo la comprenderei. Però tra Vanoli e Grosso siamo li. Il prendere tempo da parte di Paratici mi fa riflettere, o ha il colpo in canna oppure dopo questa vittoria con la Juventus Vanoli ha pareggiato Grosso".

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