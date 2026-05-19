FirenzeViola Viola in Prestito: Beltran salvo, Moreno si gioca tutto all'ultima. Stasera semifinale playoff per Lucchesi

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con i viola in prestito. Un nodo cruciale del mercato estivo, dal quale passerà una parte importante del futuro della Fiorentina. Determinante sarà, quindi, il lavoro di Fabio Paratici e del suo staff: saranno infatti ben 27 i giocatori che varcheranno le porte del Viola Park dopo le loro rispettive esperienze lontano da Firenze.

Rispetto all'aggiornamento della scorsa settimana migliorano le situazioni di classifica di Matias Moreno e Lucas Beltran, rispettivamente in prestito al Levante e al Valencia. La squadra del difensore classe 2003 ha ottenuto, infatti, due vittorie consecutive contro Celta Vigo e Mallorca, uscendo di fatto dalla zona retrocessione. Ad una giornata dalla fine, il Levante si trova 15°, a +2 sul Girona terzultimo, e si giocherà, quindi, tutto all'ultima giornata. Ricordiamo che, il riscatto del difensore spagnolo è fissato a 15 milioni, con l'opzione del controriscatto riservato alla Fiorentina a 17 milioni. Cifre alte nonostante i tanti minuti giocati e le buone prestazioni fornite. A preoccupare, infatti, sarebbero gli infortuni, l'ultimo presentatosi all'inizio del mese di aprile. Per quanto riguarda l'ex River Plate Lucas Beltran, il "suo" Valencia ha riaggiunto la salvezza conquistando 4 punti nelle ultime due partite, issandosi al 9° posto a 46 punti, a +6 sul Girona terzultimo. Venendo alle prestazioni della punta argentina, dopo una prima parte di stagione positiva condita da 3 gol e 2 assist, Lucas Beltran starebbe adesso passando un periodo difficile per colpa di un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a saltare le ultime 4 partite. Per quanto riguarda Lorenzo Amatucci, continua la lotta nella seconda divisione spagnola per la conquista di un posto nei playoff promozione. Con la vittoria ottenuta contro l'Almeria, il Las Palmas mantiente il 5° posto. Sono 3, invece, i punti di vantaggio sul 7° posto a due giornate dalla fine. Il giovane centrocampista italiano, autore di 4 assist in 38 presenze, è in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e opzione di controriscatto a favore dei viola a 5,5 milioni. Venendo a Lorenzo Lucchesi, il giovane difensore del Monza sarà protagonista stasera in campo nella semifinale playoff di Serie B contro la Juve Stabia: si ripartirà dal risultato di 2-2 dell'andata. La sua formula prevede l'obbligo di riscatto a 2,2 milioni che diventerà obbligatorio in caso di promozione in Serie A della squadra brianzola.

Per quanto riguarda coloro che hanno lasciato la Fiorentina solo pochi mesi fa, ovvero nel mercato di gennaio, a causa dell'inizio disastroso di stagione e del fallimentare mercato estivo, panchina per Simon Sohm nell'ultima sfida con l'Atalanta. Nonostante i tanti minuti giocati e le buone prestazioni di cui si è reso protagonista a Bologna, continuano ad essere difficili le possibilità di un riscatto del centrocampista svizzero da parte del club del presidente Saputo. Questo per quanto riguarda almeno la cifra di 14 milioni, infatti, in caso di abbassamento di tale somma da parte di Fabio Paratici, la trattativa potrebbe tornare a scaldarsi. Nuovamente non convocato, invece, Amir Richardson. Viste le sole 5 presenze per un totale di 214 minuti giocati con il Copenaghen e l'elevato riscatto fissato a 9 milioni, rimane molto probabile un suo ritorno in maglia viola alla fine del mese di giugno. Crescono invece i minuti giocati da M'Bala Nzola al Sassuolo: 63 quelli giocati nell'ultima giornata contro il Torino. La società neroverde potrà garantirsi le sue prestazioni per 3,5 milioni di euro al termine del campionato. Arriva, invece, la terza esclusione consecutiva dai convocati per Gino Infantino. Sono solo 3 le presenze e appena 51 i minuti giocati dal trequartista argentino con l'Argentinos Juniors. Risale addirttura al 31 marzo l'ultima apparizione in campo. Il suo diritto di riscatto, però, potrebbe diventare obbligatorio in caso di salvezza del club di Buenos Aires. Venendo a Tommaso Martinelli, il giovane portiere italiano, dopo esser stato assoluto protagonista della salvezza della Sampdoria, è pronto a fare ritorno al Viola Park, vista la formula del prestito secco con cui era stato temporaneamente ceduto al club blucerchiato. Toccherà a Paratici e al suo staff decidere se il suo futuro sarà a Firenze oppure se dovrà esser presa la strada di un nuovo prestito, con la Sampdoria nuovamente interessata.

Tra i giocatori ceduti in prestito nell'ultimo mercato estivo, non c'è pace per Riccardo Sottil, ancora alle prese con la lombalgia che lo sta tenendo ai box dal mese di marzo. Dopo aver saltato la sfida col Sassuolo, l'ala italiana non sarà della partita neanche nell'ultima giornata di campionato contro il Genoa. Vista la sua cessione in prestito secco onoreso, Sottil farà ritorno a Firenze alla fine del mese di giugno. Passando a Nicolas Valentini, da alcune settimane è arrivata l'ufficialità della retrocessione in Serie B per lui e per il "suo" Verona. Toccherà ora alla stessa società scaligera, insieme al difensore classe 2001, decidere se accettare il prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. In caso contrario, sarà ritorno a Firenze. Invariata, invece, la situazione riguardante Barak. Il mattatore viola della Conference ha concluso la sua stagione in prestito secco alla Sampdoria totalizzando 28 presenze condite da 1 gol e un 1 assist. Al suo ritorno al Viola Park sarà tempo di decisioni: con il contratto in scadenza toccherà alla Fiorentina decidere se rinnovargli il contratto o se lasciarlo partire a zero.

Passando al secondo giovane diamante in terra straniera, oltre a Lorenzo Amatucci, Alessandro Bianco ha seguito dalla panchina l'ultima sfida giocata dal Paok contro il Panathinaikos, partita terminata col punteggio di 2-2. Per lui il prestito prevede un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Le sue statistiche parlano di 2 gol in 24 presenze.

Infine, ecco tutti i giovani viola che militano nelle serie minori italiane. Partendo dalla Serie B, troviamo, in prestito secco, Tommaso Rubino e Filippo Distefano (Carrarese), Maat Daniel Caprini (Mantova), Jonas Harder (Padova). In Serie C, invece, militano Tommaso Vannucchi (Cosenza), Lorenzo Romani (Lecco), Leonardo Baroncelli (Gubbio), Jacopo Tarantino (Audace Cerignola), Giulio Scuderi (Alcione Milano), Mattia Ievoli (Ospitaletto Franciacorta), Mirko Elia (Forlì) e Riccardo Spaggiari (Arzignano Valchiampo). Concludendo, in Serie D, sono Francesco Presta e Laerte Tognetti i due calciatori viola presenti nelle fila del Follonica Gavorrano. Una volta tornati in maglia viola, i due giovani gigliati avranno il contratto in scadenza e dunque la società viola dovrà decidere se rinnovarli o lasciarli andare.

Questa la lista completa dei giocatori che torneranno a Firenze a giugno:

Simon Sohm = Bologna (Diritto di riscatto a 14 milioni)

Lucas Beltran = Valencia (Il River Plate ha il 10% sulla futura rivendita. Prestito secco)

Lorenzo Amatucci = Las Palmas (Diritto di riscatto a 5 milioni e controriscatto della Fiorentina a 5,5 milioni)

Alessandro Bianco = PAOK (Diritto di riscatto)

Amir Richardson = Copenaghen (Diritto di riscatto a 9 milioni)

M'Bala Nzola = Sassuolo (Diritto di riscatto a 3,5 milioni)

Matias Moreno = Levante (Diritto di riscatto a 15 milioni e controriscatto per la Fiorentina a 17 milioni)

Tommaso Martinelli = Sampdoria (Prestito secco)

Gino Infantino = Argentinos Juniors (Prestito con diritto di riscatto)

Nicolas Valentini = Hellas Verona (Diritto di riscatto a 3 milioni con il 50% sulla futura rivendita che spetterà alla Fiorentina)

Riccardo Sottil = Lecce (Prestito secco)

Lorenzo Lucchesi = Monza (Obbligo di riscatto condizionato a 2,2 milioni con il 50% sulla futura rivendita alla Fiorentina)

Tommaso Rubino = Carrarese (Prestito secco)

Maat Daniel Caprini = Mantova (Prestito secco)

Jonas Harder = Padova (Prestito secco)

Filippo Distefano = Carrarese (Prestito secco)

Antonin Barak = Sampdoria (Prestito secco)

Tommaso Vannucchi = Cosenza (Prestito secco)

Lorenzo Romani = Lecco (Prestito secco)

Leonardo Baroncelli = Gubbio (Prestito secco)

Jacopo Tarantino = Audace Cerignola (Prestito secco)

Giulio Scuderi = Alcione Milano (Prestito secco)

Mattia Ievoli = Ospitaletto Franciacorta (Prestito secco)

Francesco Presta = Follonica Gavorrano (Prestito secco)

Mirko Elia = Forlì (Prestito secco)

Riccardo Spaggiari = Arzignano Valchiampo (Prestito secco)

Laerte Tognetti = Follonica Gavorrano (Prestito secco)