RFV Chiarugi: "Comuzzo? Domenica Vanoli si è comportato da fratello. Va recuperato"

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L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni: "La Fiorentina ha fatto una gran partita in un campo proibitivo più per la Juventus che per noi, visto l'obiettivo Champions che doveva essere raggiunto. La Fiorentina finalmente ha dimostrato il valore di alcuni suoi calciatori, perché ce l'hanno. La tranquillità ti porta ad emergere, se non sei tranquillo, invece, rischio di essere distrutto. Parlando di Vanoli, quando è arrivato eravamo a 4 punti".

Cosa è successo secondo lei a Comuzzo?

"L'aggressività di Vanoli verso Comuzzo dopo il gol di Mandragora è un atteggiamento da fratello maggiore. Gli avrà detto 'dopo tutte le sirene di mercato che hai avuto, fai questi piccoli errori?'. Ha cercato di fargli capire che per mantenersi a certi livelli c'è bisogno di una svolta mentale, soprattutto quando si è ancora giovani. Comuzzo era un marcatore spietato, non faceva vedere la palla agli attaccanti, quindi va recuperato. Bisogna crederci perché può diventare un perno della difesa viola. Le motivazioni di questo calo, poi, possono essere molteplici".

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