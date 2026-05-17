Live Juventus-Fiorentina 0-2, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!

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14.05 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

14.02 - Una Fiorentina perfetta batte 2-0 la Juventus a domicilio con le reti di Ndour e Mandragora. Il modo migliore per sigillare la permanenza in Serie A.

90' +7' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA ESPUGNA LO STADIUM E INGUAIA LA JUVENTUS NELLA CORSA CHAMPIONS!

90' +3' - Miretti calcia in curva dopo che Balbo aveva coperto bene su Zhegrova.

90' +1' - Giallo per Gudmundsson per perdita di tempo.

90' - Assegnati 7 minuti di recupero.

89' - Tiro di Boga parato da De Gea.

87' - Annullato un gol a Piccoli in posizione di fuorigioco.

85' - Giallo per Harrison.

83' - Tutti zitti allo Stadium! Mandragora ha segnato una meraviglia! Palla respinta fuori, il centrocampista stoppa il pallone e poi calcia a giro trovando il sette. Poi la dedica al compagno Parisi.

84' - GOOOOOOLLLL!!! CHE GOL HA FATTO MANDRAGORA!!

82' - Tiro dalla distanza di Yildiz che esce non di molto.

81' - Cambio nella Juventus: fuori Kelly, dentro Gatti.

76' - Piccoli tutto solo da posizione defilata in area calcia di prima e trova l'esterno della rete. Avesse stoppato sarebbe stato a tu per tu con Di Gregorio.

74' - Ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Gosens, dentro Balbo.

73' - Dopo la revisione, l'arbitro ha espulso Ranieri per proteste.

72' - GOL ANNULLATO! VLAHOVIC ERA IN FUORIGIOCO! L'arbitro è andato al monitor per valutare se la deviazione fosse una giocata, ma così non era. Si resta 0-1.

72' - L'arbitro viene richiamato al VAR.

70' - Alla fine la Juventus pareggia con l'attaccante che trova il primo gol contro la Fiorentina grazie a un pallone deviato di Zhegrova che gli finisce sui piedi a un metro dalla porta. Senza nessuno davanti Vlahovic non può sbagliare e pareggia i conti allo Stadium.

70' - GOL DELLA JUVENTUS. HA SEGNATO VLAHOVIC.

69' - Doppio cambio nella Juventus: dentro Thuram e Zhegrova, fuori Conceicao e Cambiaso.

67' - Perfetta scelta di tempo di Bremer che colpisce di testa ma conclude centrale. Ennesima parata di De Gea.

65' - Palla troppo lunga di Mandragora per Piccoli che sarebbe stato tutto solo davanti a Di Gregorio.

63' - Triplo cambio per la Fiorentina: dentro Mandragora, Comuzzo e Gudmundsson, fuori Fagioli, Brescianini e Ranieri.

60 ' - GOL ANNULLATO ALLA JUVENTUS. Evidente spinta di McKennie su Gosens che cade e l'americano mette in porta di testa. L'arbitro fischia subito fallo.

59' - Ancora De Gea fondamentale, stavolta con i piedi! Parata su Conceicao che aveva tirato da distanza ravvicinata ma defilata.

58' - McKennie! Sponda di Vlahovic che libera lo statunitense: tiro potente ma centrale, para ancora De Gea. Ma ora la Fiorentina sta soffrendo.

55' - Boga calcia da buona posizione ma De Gea è in posizione e respinge con i pugni.

53' - Altra buona ripartenza della Fiorentina ma il tiro dal limite di Solomon con il mancino viene fermato.

51' - Palla di Solomon leggermente lunga per Gosens che per poco non entra in area tutto solo. Salva Kelly.

49' - Yildiz colpisce di testa in area ma non arriva bene sul pallone che termina sul fondo.

47' - Subito pericoloso Boga che libera il sinistro in area. Murato da Pongracic.

45' - SI RIPARTE! Cambio nella Juventus: dentro Boga al posto di Koopmeiners.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina.

45' +2' - Un paio di errori tecnici della Juventus all'altezza del limite dell'area. Primo tempo quasi perfetto invece da parte della Fiorentina.

45' +1' - Harrison! Tiro a giro come l'ultimo gol a Lecce, stavolta però esce basso e Di Gregorio si allunga mettendo in corner.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

44' - Giallo per Bremer che stende Piccoli in ripartenza.

43' - Cross inspiegabile di Gosens dalla sinistra che vanifica un'altra bella azione tra le linee.

41' - De Gea para su Yildiz! Il numero 10 della Juventus calcia a giro da fuori area, il portiere viola però è attento e respinge.

39' - Ennesima chiusura perfetta di Pongracic su Vlahovic in area. Fin qui impeccabile il difensore viola.

36' - La Juventus si riversa subito in attacco e trova un corner da cui poi arriva un tiro di Locatelli dalla distanza innocuo per De Gea.

34' - Azione in ripartenza perfetta della Fiorentina con Harrison che trova Solomon sulla sinistra: l'esterno si ferma e serve Ndour in area, con il centrocampista che dalla destra dentro l'area calcia basso e buca Di Gregorio sotto la pancia.

34' - GOL DELLA FIORENTINA! HA SEGNATO NDOUR!

32' - Cambio nella Fiorentina: Parisi non ce la fa ed esce in barella, al suo posto entra Harrison.

30' - Problema per Parisi dopo un contrasto con Kelly, l'esterno resta a terra e chiede il cambio.

28' - Fagioli attento chiude in area su cross basso di Conceicao, tra i più attivi in questa fase di gioco.

24' - Ranieri salva su Conceicao! Squadre lunghe, l'ala bianconera calcia a botta sicura con il mancino ma il difensore viola a corpo morto riesce a murare.

23' - De Gea è bravo a bloccare un cross pericoloso di Conceicao dalla destra.

22' - Giallo per Pongracic che inciampa su Yildiz lanciato sulla sinistra. Il difensore protesta perché ha fatto di tutto per evitare l'avversario.

20' - Occasione gigante regalata da Ndour a Vlahovic! Retropassaggio corto per De Gea, con l'attaccante bianconero che si avventa sul pallone e lo calcia a due passi da De Gea che si oppone con il corpo. Brivido per i viola.

18' - Buona uscita palla al piede di Pongracic che serve Piccoli, la punta prende la mira e calcia dalla distanza ma è debole e impreciso.

15' - Alza i giri del motore la Juventus con il pressing alto che porta a un tiro dalla distanza di Locatelli, potente ma centrale. Blocca al corpo De Gea.

13' - Buona azione stavolta sulla sinistra della Fiorentina, con Solomon che serve Gosens in area: il tedesco prende la mira e calcia, ma Bremer si oppone e respinge.

10' - Dodo ruba palla a Cambiaso in area Juve, ma poi non riesce a servire i compagni e la Juve si salva. Ma la Fiorentina ha approcciato bene alla sfida.

8' - Parisi è tra i più attivi dei viola e dopo una buona chiusura di Pongracic su Vlahovic si conquista una buona punizione sulla trequarti dribblando Bremer.

5' - Prova a farsi vedere la Fiorentina dalla parte opposta con Parisi che viene fermato facilmente sulla linea di fondo da Cambiaso.

3' - Primo pallone di Locatelli in profondità per Vlahovic ben letto dalla difesa viola. Palla che finisce a De Gea.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in consueto completo viola. Juventus in bianconero.

Tutto pronto all'Allianz Stadium per Juventus-Fiorentina, penultima giornata di Serie A in programma alle 12 di questa domenica 17 maggio. Una partita che per la Fiorentina ha significato solo per la rivalità storica contro i bianconeri visto che la squadra di Vanoli è matematicamente salva, mentre quella di Spalletti cerca punti fondamentali nella corsa Champions. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disp.: Perin, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Pinsoglio, David, Cabal. All.: Luciano Spalletti.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon; Piccoli. A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Fortini, Braschi, Balbo, Fabbian. All.: Paolo Vanoli.