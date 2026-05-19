Open Var su Juventus-Fiorentina: "Giusto annullare il gol di McKennie, ecco perché"

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Intervenuto a Open Var, trasmissione di Dazn in cui vengono discussi i casi arbitrali del weekend, Dino Tommasi, designatore ad interim degli arbitri di Serie A, ha parlato così del contatto McKennie-Gosens durante Juventus-Fiorentina, con rete dello statunitense annullata dall'arbitro Massa per una spinta sul tedesco: "Questa è una decisione sostenibile, presa sul campo dall'arbitro Massa. L'azione la vede e la valuta anche l'assistente Alassio - continua Tommasi -, che ce l'ha frontale e vede la spinta di McKennie, Massa ha campo aperto anche lui e valuta allo stesso modo, viene avallata giustamente dalla sala VAR da Chiffi e Meraviglia con un'analisi chiara girando tutte le telecamere. Qui il concetto è chiaro, McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens impedisce allo stesso giocatore della Fiorentina di giocare il pallone".

"Non è una contesa aerea dove c'è un leggero appoggio, qui gli impedisce proprio di staccare e di andare a fare quello che deve fare un difensore, cioè giocare il pallone. Gli toglie il tempo per la giocata, quindi il fallo è evidente", conclude Tommasi.