RFV Serena: "Confermerei Vanoli. Parisi tornerà ai suoi massimi livelli"

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Michele Serena, ex terzino viola è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per ricordare la conquista della Coppa Italia del 18 maggio 1996 da parte della squadra viola: "Ricordo i 40.000 che ci aspettarono alle 4 di mattina. È una pagina importante della storia della Fiorentina. L'augurio è che la società viola lavori per arrivare a vincere trofei ogni 2/5 anni, non ogni 20. Speriamo ci riescano anche se è un lavoro lungo ma le basi ci sono".

Che messaggio manda a Parisi?

"Un grande abbraccio. Per le esperienze vissute, quando un giocatore si fa male mi dispiace tantissimo. Sarà un percorso lungo, sarà questione di grande volontà e sacrificio, di lavorare tutti i giorni. Nonostante i mesi di attesa l'importante è che torni al massimo del suo livello, ma non ho dubbi, ce la farà".

Cosa ne pensa di Vanoli?

"La Firoentina era messa malissimo. Ricordo le parole di Paratici quando disse che il percorso sarebbe stato lungo tanti mesi. L'obiettivo di Vanoli era la salvezza e da collega dico che, avendo raggiunto l'obiettivo, dopo un percorso difficile, e con alcune giornate di anticipo, mi aspetto Vanoli in panchina l'anno prossimo. Lo conferemei".

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