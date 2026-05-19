RFV Dario Mastroianni: "Da chi ripartire in casa viola? Io di uno come Mandragora non mi priverei mai"

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Dario Mastroianni, telecronisa su Dazn ieri di Juventus-Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola per analizzare la vittoria degli ospiti: "Ho commentato spesso la Fiorentina, non mi fa strano il risultato, più che altro mi ha stupito in negativo la Juventus. I viola quando hanno il cuore leggero possono fare bene con tutti. Sul gol di Mandragora posso dire che mi ha colpito il modo con cui calcia, sembra quasi un'esecuzione da calcio di punizione per come impatta il pallone.

Da chi può ripartire la Fiorentina? Sicuramente da Nicolò Fagioli, sulle qualità del giocatore non ci sono discussioni. Poi di uno come Mandragora non mi priverei mai per l'affidabilità, la leadership che ha e anche per i gol che può portare. Andrà fatta una valutazione su tutto il gruppo, se capire se c'è in rosa un blocco di calciatori da cui poter ripartire. Secondo me la rosa attuale ha comunque dei valori".