Panchina viola, contatto tra Paratici e Iraola. La Nazione: "In lista c'è anche Glasner"

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Questa mattina La Nazione in merito al futuro della panchina della Fiorentina, mette in lista i tre nomi ritenuti al momento i maggiori indiziati a poter prendere il posto di Vanoli in caso di addio dell'attuale tecnico viola. Il primo profilo è quello di Andoni Iraola ed è quello che intriga di più. Col suo Bournemouth sogna la Champions a 2 partite dalla fine della Premier. Basco, 44 anni, Fabio Paratici l'ha già contattato. Si dovrà aspettare. Piace a tanti, fra cui il Crystal Palace e qualche big inglese.

C'è poi il nome di Fabio Grosso, che è il profilo più accostato pure per il rapporto con Paratici, che ne ha fatto decollare la carriera nella Primavera della Juve. Lo striscione di domenica dei tifosi del Sassuolo è sembrato un saluto. Su di lui ci sarebbe anche il Bologna. Mentre il nome nuovo è quello di Glasner, tecnico del Crystal Palace che lascerà a fine stagione. Ex difensore austriaco, 51 anni, stile di gioco offensivo, è in finale di Conference contro il Rayo Vallecano e in carriera ha già vinto l'Europa League con l'Eintracht.