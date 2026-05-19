Zazzaroni rivela: "Paratici vorrebbe tenere Vanoli, ma il tecnico ne ha le scatole piene"

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Ivan Zazzaroni, direttore delo Corriere dello Sport, ha espresso sulle pagine del quotidiano, attraverso il suo editoriale intitolato "La cultura della vittoria", il suo pensiero sul futuro delle panchine della Serie A, compresa quella della Fiorentina: "Domenica 17 maggio, Torino, ore 11 e 59. Vanoli ne ha le scatole piene di sentirsi in discussione, teme la grandinata, l’ombra di Grosso si è allungata su di lui da settimane. Paratici, che vorrebbe confermarlo, spera che in qualche modo Paolo si aiuti da sé.....Domenica 17 maggio, intorno alle 14.

Il ciclone Mandrandour s ’ è appena abbattuto sull’Allianz Stadium. Spalletti adesso è in discussione e vuole parlare con John perché Comolli è più traballante di lui, qualcuno ha addirittura il coraggio di criticare Yildiz che da settimane gioca con un’infiammazione al ginocchio. Vanoli si autoconferma, Paratici non esulta per rispetto dell’ex squadra".