Social Kean riavvolge il nastro di giugno: figli, divertimento, relax e frasi criptiche

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Il centravanti della Fiorentina Moise Kean è pronto a tornare e in estate ha continuato ad allenarsi per recuperare dall'infortunio alla tibia che lo ha condizionato in questa stagione. Intanto però sui social riavvolge il nastro di un giugno intenso lontano dal campo tra Londra e States per stare anche con i suoi due figli. Nelle foto momenti di svago e puro relax e non mancano frasi criptiche anche di rivendicazione del proprio percorso e stile di vita.

Futuro viola incerto

La Fiorentina, con Fabio Grosso che lo ha allenato nella Primavera della Juventus, vuol provare a trattenerlo (il contratto d'altronde scadrà nel 2029) e a ritrovare il centravanti della prima stagione in viola quando ha segnato ben 25 gol tra tutte le competizioni. La scorsa invece non è riuscito a raggiungere la doppia cifra e la sua stagione si è fermata a Verona il 4 aprile per colpa appunto del fastidio alla tibia che già durante l'anno lo aveva condizionato. Il suo futuro è legato anche alla clausola di 62 milioni esercitabile nei primi 15 giorni di luglio ma che difficilmente verrà sfruttata da qualche big proprio in virtù di un'annata non convincente. La società ovviamente valuterà anche altre eventuali offerte anche se il giocatore sembra propenso a restare a Firenze per rilanciarsi ancora. Per Kean il momento negativo è rappresentato anche dal furto subito nella sua casa di Firenze, svaligiata e da dove sono stati portati via orologi e oggetti di valore.