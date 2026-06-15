RFV Ferroni pazzo di Norton-Cuffy: "Chi lo prende fa un affare. Può diventare Dumfries"

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Armando Ferroni, ex difensore di Fiorentina e Genoa, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola durante 'Viola amore mio' iniziando da una valutazione su un nome di mercato viola che ha seguito in questa stagione a Genova: "Norton-Cuffy ha una prospettiva veramente forte, quest'anno ha fatto un campionato in crescendo. Per me è quasi perfetto per caratteristiche, deve solo maturare un po'. Si tratta di un profilo veramente interessante. È un proiettile, a livello fisico è eccezionale. De Rossi lo ha fatto crescere tanto anche dal punto di vista tattico. Ora è titolare fisso dopo un paio d'anni di crescita. Chi lo vuole deve sborsare".

Si parla di 15 milioni.

"È un giocatore che ha mercato non solo in Italia perché farà parte dell'Under 21 dell'Inghilterra. Ma chi lo prende fa un affare".

Come descriverebbe Norton-Cuffy come caratteristiche?

"Di solito un esterno o fa bene la fase offensiva oppure quella difensiva, lui invece è bravissimo in entrambe le fasi. Secondo me può giocare sia in una difesa a quattro che da esterno con una difesa a tre. Non è un centrocampista, ha bisogno della riga lì accanto, per me può arrivare a fare come Dumfries se riesce a fare due o tre gol all'anno. Ha grandi margini di miglioramento, quando si parla di giovani bisogna sempre aspettare la maturità e secondo me si raggiunge a 23 anni. Ha ancora un anno per esprimere il massimo, gli mancano solo i gol".

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