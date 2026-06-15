Furto nella casa di Kean a Campo di Marte: rubati beni per 300mila euro

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Brutta notizie per l'attaccante della Fiorentina, vittima di un furto importante. Kean si trovava all'estero, i Carabinieri cercano la refurtiva

Furto nell’abitazione a Firenze di Moise Kean. Come riporta il TgR Rai Toscana, i ladri hanno preso di mira la casa dell’attaccante della Fiorentina e della Nazionale nel quartiere di Campo di Marte, riuscendo a portare via diversi orologi di lusso. Secondo una prima stima, il valore complessivo della refurtiva potrebbe sfiorare i 300mila euro.

Nella mattinata odierna i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno effettuato i rilievi all’interno dell’immobile alla ricerca di elementi utili alle indagini. In base alle prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati passando dal retro dello stabile per poi impossessarsi di alcuni preziosi appartenenti al calciatore. Kean, che al momento si trova all’estero, non era presente durante il colpo.

Al suo rientro sarà ascoltato dagli inquirenti e collaborerà all’inventario degli oggetti sottratti per quantificare con precisione il bottino. I carabinieri hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e chiarire eventuali dettagli sulla pianificazione del furto.