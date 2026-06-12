RFV Cecconi: "Grosso mi piace, Solomon non è adatto al suo gioco"

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L'ex Fiorentina, Luca Cecconi, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola dicendo la sua sul ruolo del leader: “Generalmente ho sempre fatto sentire il mio peso nello spogliatoio, anche se dipende dalle annate. Va un po’ modulato. Quando sei più giovane hai meno voce in capitolo, mentre se sei titolare è diverso. In quest’ultimo caso ti perdonano tante cose. Nella Juve degli scudetti consecutivi i leader erano i vari Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Pirlo… Al Milan delle grandi vittorie invece i vari Maldini, Baresi, Costacurta…”.

Grosso le piace?

“Sì, è una scelta che condivido. Parliamo di un profilo giovanile, quindi come non condivisi la scelta di Pioli l’anno scorso, sono contento adesso di Grosso. Che è motivato e fa un calcio con cui cerca di mettere in pratica la sua personalità. Condivido, anche se dovesse trovare qualche difficoltà”.

È un errore mandare via Solomon?

“È un’ala, ma credo che Grosso nel 4-3-3 prediliga un sinistro a destra e un destro a sinistra. Forse Solomon ha caratteristiche più classiche, forse hanno già stabilito che non fa al caso delle nuove dinamiche tattiche”.

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