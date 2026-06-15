Il Caffè Nero Bollente: "Messaggio dagli States: anche Giuseppe vuole la miglior Fiorentina"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, col "Caffè nero bollente" in onda durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha parlato delle ambizioni della Fiorentina e più in particolare della proprietà, ripartendo dalle parole pronunciate dal presidente Giuseppe Commisso durante la Festa del Valdarno, negli scorsi giorni a Loro Ciuffenna, in collegamento dagli States: "L'intervento di Commisso e Paratici è stato quasi "di maniera", senza entrare nel cuore delle questioni, ma è stato ripassato un concetto: non si parla di ambizione ma di voler "costruire la miglior Fiorentina". E non può essere certo una squadra da ottavo posto.

Ma la partenza è positiva ed è quella di una grande voglia di Fiorentina come voleva il padre di Giuseppe, non ci resta che entrare nei dettagli e aspettare la conferenza stampa di Paratici".