RFV Carnasciali: "Ruggeri avrei voluto che non uscisse e si concretizzasse"

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Daniele Carnasciali ha parlato a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro", per commentare le vicende di mercato della Fiorentina: “Io mi ricordo il mercato dell’anno scorso, dopo l’annuncio dell’arrivo di Pioli. Sembrava fosse Europa sicura, poi si è visto il campionato. Tutto il contrario. Penso che sia più giusto fare un discorso a lungo termine: Paratici è capace e mi aspetto faccia un mercato giusto e che prenda giocatori utili per quello che vorrà fare Grosso. Ripartiamo tranquilli, lavorando anno dopo anno, crescendo gradualmente senza fare proclami”.

La Proprietà ha sempre messo al centro dei discorsi il concetto dell’ambizione.

“Costruire una squadra per lottare per l’Europa è giusto, ma poi bisogna farlo concretamente spendendo bene. Ecco perché dico di lavorare con i programmi”.

Ruggeri le piace?

“Mi piace molto, ma a Madrid e in Champions League ha fatto benissimo. Però mi sarebbe piaciuto che non fosse uscita la notizia e che domani Ruggeri fosse stato un nuovo giocatore viola. Ripeto: senza proclami. Se poi non prendi Ruggeri che succede?”.

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