RFV Polverosi: "Per me dovrebbero essere i Commisso a venire in Italia"

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Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport - Stadio, ha parlato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola dell'incontro in America tra la società viola e la famiglia Commisso: “Mi ricorda un po’ quando Spalletti tornò alla Roma e dovette andare in America da Pallotta. Dico sempre: dove gioca la Roma? A Roma. Allora, se sei il presidente vieni te in Italia. Così hai l’idea precisa. Quindi secondo me i Commisso dovevano venire nella casa della Fiorentina. Firenze”.

La sorprende il silenzio comunicativo?

“No, rientra pienamente nel loro stile. Quello che sta fuori dal Viola Park non è roba che li riguarda, non li ha mai riguardati. Non hanno mai avuto interesse per quello che circonda la Fiorentina. Non ricordo casi in cui chiariscono. Piuttosto ricordo casi in cui la Fiorentina fa confusione, come su Kean. Sono stato sorpreso dalla lunga dichiarazione del giovane presidente”.

Come mai?

“Perché aveva già parlato non in maniera adeguata a suo tempo. Invece stavolta lo ha fatto, dicendo diverse cose”.

Cosa pensa di Matteo Ruggeri?

“Sarebbe tanta roba. Molto più difensore di Dodo e quando attacca lo fa bene. Ha la scuola di Gasperini alle spalle, è giovane, ha fatto già la Champions League. Non fece vedere palla a Kvaratskhelia”.

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