RFV Sandro Sabatini su Kean: "Via solo alla cifra giusta. Fiorentini, una raccomandazione"

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Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'C'è polemica', dicendo la sua su cosa aspettarsi dalla Fiorentina: "I ruoli che vuole Fabio Grosso sono soprattutto legati agli esterni. Kostic secondo me quello che poteva dare, l'ha dato. Però a parametro zero può essere affidabile. Koleosho mi sembra folle ma ha talento. Cambiaghi non è un'idea per la Fiorentina, dovrebbe andare al Besiktas con Italiano".

Passando a Kean: lo cederebbe o proverebbe a rilanciarlo?

"Tutto può essere vero, ma è fondamentale dare una valutazione corretta di Kean in caso di uscita. Arrivato per 17 milioni, l'anno scorso aveva una clausola da oltre 50 milioni e che fai, ora ti accontenti di 30 milioni? Darlo via può essere un'idea ma solo se te lo pagano. Altrimenti te lo tieni, senza pensare ai quasi 5 milioni di ingaggio. Parliamoci chiaro:, Kean ha deluso sotto tre aspetti: rendimento, comportamento e fisico. Ecco perché oggi non sappiamo più che pesci prendere. Però quello che mi raccomando con tutti i fiorentini che non conoscono le vie di mezzo, è che ci sono anche quelle. Al semaforo c'è anche il giallo".