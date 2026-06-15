Calciomercato Nomi di alto livello per la fascia della Fiorentina. Davanti occhio a Ounahi

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Torna l'appuntamento con il "Chi si compra Flash", il punto di mercato di Radio Firenzeviola con tutte le ultime sul calciomercato della Fiorentina. Si alza il livello dei possibili acquisti della società viola in estate, con il direttore sportivo Fabio Paratici che torna dagli Stati Uniti con la voglia di pensare in grande.

Norton-Cuffy ma non solo per il ruolo di terzino

L'obiettivo per la fascia è diventato Norton-Cuffy, giovane esterno del Genoa cercato anche dall'Inter in passato. Trattativa non semplice con il Grifone, la Fiorentina però lo sta valutando. Oltre all'inglese, la squadra mercato viola sta valutando anche altri calciatori di acclarato livello come Ruggeri e Udogie: la strada non è affatto semplice ma Paratici spera di riuscire a convincerli a valutare i viola.

Occhio a Ounahi

Ne ha parlato stamani La Gazzetta dello Sport, va tenuto d'occhio per quanto riguarda gli esterni offensivi il nome di Ounahi, un giramondo che la Fiorentina ha affrontato l'anno scorso in Conference League visto che giocava nel Panathinaikos. Il calciatore ora è al Girona appena retrocesso dalla Liga, il problema è che la vetrina Mondiale porterà grande concorrenza. Poi il capitolo Mandragora, tutto nel Chi si Compra Flash di oggi a cura di Pietro Lazzerini.