Sottani: "Quest'anno ho avuto paura. Kean? Merita una possibilità"
L'ex pallanuotista, Leonardo Sottani, è intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola per parlare della stagione della Firentina, la sua squadra del cuore, che ha rischiato di retrocedere in Serie B: “A un certo punto ho avuto paura davvero, perché la situazione era complicata e non si riusciva a trovare una via d’uscita. Era stregata”.
Cosa pensa di Grosso?
“Non lo conosco, ho l’immagine di lui da giocatore, col bel ricordo del Mondiale. Non è l’allenatore che ti fa impazzire perché non ha ancora quel curriculum stupefacente. Ne parlano tanto bene, va molto d’accordo con Paratici e questo è il punto più importante. Anche per dare un valore umano al progetto”.
Kean e Grosso si conoscono bene…
“Mi auguro che questo elemento possa portare a valorizzarlo. Secondo me il potenziale c’è: tutto dipende da lui. Se ha voglia di rimettersi in gioco e restare a Firenze, le mie porte sono aperte. Un’altra possibilità la merita. Anche perché sarei più preoccupato di chi arriva in caso di una sua partenza”.
Ascolta il podcast per l'intervista integrale!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati