RFV Sottani: "Quest'anno ho avuto paura. Kean? Merita una possibilità"

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L'ex pallanuotista, Leonardo Sottani, è intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola per parlare della stagione della Firentina, la sua squadra del cuore, che ha rischiato di retrocedere in Serie B: “A un certo punto ho avuto paura davvero, perché la situazione era complicata e non si riusciva a trovare una via d’uscita. Era stregata”.

Cosa pensa di Grosso?

“Non lo conosco, ho l’immagine di lui da giocatore, col bel ricordo del Mondiale. Non è l’allenatore che ti fa impazzire perché non ha ancora quel curriculum stupefacente. Ne parlano tanto bene, va molto d’accordo con Paratici e questo è il punto più importante. Anche per dare un valore umano al progetto”.

Kean e Grosso si conoscono bene…

“Mi auguro che questo elemento possa portare a valorizzarlo. Secondo me il potenziale c’è: tutto dipende da lui. Se ha voglia di rimettersi in gioco e restare a Firenze, le mie porte sono aperte. Un’altra possibilità la merita. Anche perché sarei più preoccupato di chi arriva in caso di una sua partenza”.

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