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Fattori: "Investire sulle fasce? Sì, se Dodo e Gosens via. Sui nomi fatti ecco il mio giudizio"

Fattori: "Investire sulle fasce? Sì, se Dodo e Gosens via. Sui nomi fatti ecco il mio giudizio"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:38Radio FirenzeViola
di Luciana Magistrato

L'ex calciatore ed allenatore della Fiorentina Sauro Fattori, opinionista di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Garrisca al Vento" ha così commentato l'attualità viola, a partire dai nomi di mercato: "Sento nomi che costano tanto come quelli provenienti dalla Premier, come Udogie, un buon giocatore e basta. Riprendere Favasuli? A Firenze durerebbe pochissimo, a noi non va bene neanche Fortini pensa - le prime considerazioni di Fattori che poi parla della strategia viola di rinforzare le fasce - Un po' di mercato te lo fa Dodo e magari levarsi l'ingaggio ad esempio di Gosens per riequilibrare il monte ingaggi e reinvestire. Chi ha l'ingaggio alto però è di un certo valore perciò non sarà facile. Comunque se cedi i due terzini va investito lì, sicuramente, alla pari o facendo meglio sulle fasce. Tra i centrali qualcosa abbiamo, con Comuzzo e Pongracic e Moreno che rientra.

Sui nomi che vengono fatti, ecco i giudizi di Fattori: "Ruggeri? Per me non viene, è all'Atletico Madrid perché deve venire alla Fiorentina? Anche fosse, è un buon giocatore ma io non ci spenderei i 25 milioni di cui si parla. Norton-Cuffy è un buon giocatore, mi piace, ma il valore lo fa il mercato, non so sprimermi. Ha fatto bene all'inizio poi però De Rossi alla fine non lo ha fatto giocare più e se lo vuole dare via un motivo ci sarà. Udogie costa troppo e non è quel fenomeno che viene fatto passare ma se dal Tottenham ce lo danno...lo prenderei certo, in prestito per non spendere quest'anno".

Ascolta l'intervento completo di Sauro Fattori dal podcast