FirenzeViola Dalla Conference al mercato: Ounahi-Fiorentina, un flirt che potrebbe diventare concreto

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Azzedine Ounahi è il nome che Fabio Paratici avrebbe seguito da vicino nel corso del pareggio ai Mondiali tra Brasile e Marocco. Centrocampista duttile che, nel corso degli ultimi anni, aveva raggiunto quotazioni monstre prima di perdersi tra Marsiglia e un giro di prestiti concluso con la cessione a titolo definitivo al Girona nel corso dell'estate 2025. Il marocchino, nonostante i 5 gol segnati in 24 partite, non è riuscito a salvare il club spagnolo, retrocesso in Segunda Division. Anche per questo, il valore del suo cartellino è sceso ulteriormente, attirando così le attenzioni viola che potrebbero provare a replicare quanto fatto ai tempi di Montella con Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, anche se la presenza di Ounahi in Coppa del Mondo rischia di mescolare le carte tra i club interessati e dunque di far nuovamente alzare il prezzo.

Il doppio confronto col Panathinaikos in Conference

Forse non tutti ricordano che la Fiorentina, nella penultima esperienza in Conference, quella con alla guida Raffaele Palladino, Ounahi lo ha affrontato nel doppio confronto col Panathinaikos, quando i viola si imposero accedendo poi ai quarti di finale. Sia in Grecia che al Franchi, Ounahi fu tra i migliori in campo, tanto da suscitare un timido interesse anche da parte dei tifosi viola. Da segnalare come nella gara di ritorno a Firenze, l'unico gol messo a segno su rigore da Ioannidis, fu propiziato da una sua giocata e dal conseguente fallo di Fagioli. Un buon biglietto da visita che a distanza di poco più di un anno potrebbe tornare di moda se la trattativa prendesse realmente corpo.

L'interesse del Besiktas per Mandragora

Ounahi viene valutato da Transfermarkt circa 10 milioni di euro, una cifra che, considerata anche la retrocessione, potrebbe anche essere arrotondata al ribasso. E l'affare potrebbe prendere corpo nel caso in cui la Fiorentina riuscisse a piazzare in uscita uno dei tanti giocatori di proprietà presenti in rosa. Ad esempio, dovesse prendere corpo l'ipotesi Besiktas per Rolando Mandragora, l'eventuale guadagno in arrivo dal suo addio potrebbe effettivamente facilitare la trattativa per il marocchino, in lista da tempo sui taccuini dei dirigenti viola, interesse confermato dalla presenza di Paratici allo stadio per il suo esordio al Mondiale nordamericano.