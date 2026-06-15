Pongracic pronto al Mondiale: "Inghilterra test importante per noi difensori"

vedi letture

In vista del Mondiale e della gara tra Croazia e Inghilterra (mercoledì ore 22 italiane) , il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato in conferenza stampa: "Per noi sarà un test importante per la difesa, tra noi qui in Nazionale c'è una sana competizione, abbiamo buoni rapporti e ci sfidiamo".

Un giocatore avversario da fermare è sicuramente Kane: "Gioca un calcio fantastico, lo considero uno dei migliori attaccanti al mondo. Per fermarlo però sarà importante il gioco di squadra. L'Inghilterra tra l'altro ha tante ottime individualità come Gordon, Saka, Bellingham. Perciò sarà importante posizionarci bene ed essere concentrati".

Sulle aspettative per il Mondiale: "Non dobbiamo affrontare questo Mondiale con la pressione addosso. Dobbiamo rimanere umili e concentrarci sul futuro. Affronteremo una partita alla volta, prima l'Inghilterra, poi Panama e Ghana. L'obiettivo è giocare al meglio e ottenere il miglior risultato possibil rimanendo però concentrati ogni volta sul presente"