FirenzeViola Sabiri e un amore mai sbocciato. Quanto ha giocato e quanto è costato alla Fiorentina

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Se ne sono perse le tracce ormai da alcuni mesi, il 30 giugno prossimo finirà il contratto di Abdelhamid Sabiri con la Fiorentina. Una storia d'amore mai sbocciata con il centrocampista marocchino acquistato ormai tre anni fa dalla Sampdoria per una cifra appena sopra il milione di euro e autore di "ben" 40 minuti con la maglia della Fiorentina. Curiosamente proprio nella stagione appena conclusa, quando Stefano Pioli lo mandò in campo contro il Bologna nella partita poi terminata 2-2 all'Artemio Franchi.

40 minuti in maglia viola e tanti prestiti

Prima dell'esordio con la maglia viola, Sabiri era stato mandato in prestito ben tre volte. Prima all'Al-Fayha in Arabia Saudita, esperienza nella quale era riuscito a raccogliere 19 presenze con 5 gol. Poi all'Ajman negli Emirati Arabi (6 presenze, 1 gol) e infine all'Al-Taawoun, di nuovo in Arabia Saudita (12 presenze e 2 gol). Le sue prestazioni in Medio Oriente non gli sono valsi particolari interessi da altri club, tanto che nelle ultime settimane si era stabilito a Marbella, in Spagna, in attesa di una nuova chiamata che ancora però non è arrivata.

Quanto è costato Sabiri alla Fiorentina

Calcolando il milione circa che la società viola ha sborsato alla Sampdoria per prelevare il calciatore che era stato messo fuori rosa dal club genovese, aggiungendo il milione e mezzo all'anno che gli avrebbe dovuto corrispondere la Fiorentina in questi anni - costo coperto dai prestiti in Medio Oriente - l'operazione al club gigliato è costato poco meno di 5 milioni di euro. Un investimento quindi molto poco oneroso, il problema semmai è che per la Fiorentina di fatto è stato un acquisto inutile.