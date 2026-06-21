Dall'Argentina, Beltràn avrebbe rifiutato l'offerta del River: vuole giocare in Europa

Dall'Argentina, Beltràn avrebbe rifiutato l'offerta del River: vuole giocare in EuropaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:00Primo Piano
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Bolavip, emittente argentino, il calciatore della Fiorentina, Lucas Beltran non avrebbe accettato l'offerta del River Plate, che con il club gigliato si era accordato per un prestito con diritto di riscatto fissato a 6,7 milioni di euro. La motivazione dietro a tale scelta è la volontà del calciatore di giocare in Europa. 