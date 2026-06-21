Social Father's Day in America, il post di Commisso al padre: "Ti amerò per sempre"

vedi letture

Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha dedicato un post su Instagram in occasione del Father's Day in America a sua padre, Rocco Commisso: "Buona festa del papà al mio meraviglioso papà. Oggi, e ogni giorno, penso alla tua forza, al tuo amore, ai tuoi sacrifici e all'incredibile esempio che hai dato alla nostra famiglia. Sono così orgoglioso di essere tuo figlio e porterò sempre con me i tuoi insegnamenti, i tuoi valori e la tua eredità. Mi manchi più di quanto le parole possano esprimere, ma so che sarai sempre con me nel mio cuore.

Grazie di tutto, papà. Ti amerò per sempre".