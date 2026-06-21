FirenzeViola Mandragora, stagione record in una Fiorentina da incubo: ora lo vuole il Besiktas

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Rolando Mandragora è sempre più al centro delle voci di mercato della Fiorentina. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra il club viola e il Besiktas, ora allenato da Vincenzo Italiano, che vuole portare in terra turca uno dei suoi pupilli di quando sedeva sulla panchina gigliata, con cui è stato capace di raggiungere tre finali (due di Conference League e una di Coppa Italia) in 2 anni.

La stagione record e i numeri con Italiano

Nel corso di questa Serie A complicata e piena di difficoltà in casa Fiorentina, uno dei migliori, insieme a Fagioli, è stato proprio il centrocampista classe '97. Per lui parlano i numeri: 7 reti (con un xG di 4.70) e 3 assist, che certificano la sua migliore stagione a livello realizzativo. Reti di un certo calibro, come la perla da fuori contro la Juventus o la botta da fuori area contro l'Udinese, che ha dato il via alle danze della prima vittoria in campionato, che lo rendono il secondo migliore marcatore della Fiorentina alle spalle di Moise Kean a quota 8. Il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Genoa, con Italiano, che adesso lo desidera fortemente, ha sempre messo in campo grandi prestazione, collezionando: 9 reti e 9 assist tra tutti le competizioni.

La posizione viola e la volontà del calciatore

Ora la società turca, su richiesta del tecnico ex Bologna, ha chiesto di sondare concretamente il terreno per Mandragora con la dirigenza viola, che ha fatto intendere di essere disposta a cedere il calciatore per una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro, a dimostrazione di come nessuno, nemmeno uno dei più prolifici della stagione, sia incedibile. Mandragora dal canto suo è contento di giocare per la Fiorentina e di vivere a Firenze, con un contratto in scadenza nel 2028.