Bonucci non è un'opzione per la panchina della Fiorentina Primavera: il punto sul nuovo tecnico delle giovanili
Il suo nome associato alla Fiorentina aveva già creato un polverone notevole un paio d'estati fa, adesso, dopo il suo ritiro dal calcio, qualcuno è tornato a parlare di Leonardo Bonucci in chiave viola. Nella fattispecie poteva essere per alcuni un profilo buono per la panchina della Fiorentina Primavera. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Bonucci non è nella lista del club gigliato.
Chi rimane in corsa
Non sarà quindi l'ex bandiera della Juventus, recentemente impegnato nello staff della Nazionale italiana e ancora mai protagonista su una panchina (né di una giovanile né di una prima squadra) a sostituire Daniele Galloppa, che da qualche giorno è diventato il nuovo allenatore del Modena dopo aver vinto lo Scudetto a Firenze. Da depennare quindi il nome di Bonucci, ne rimangono altri in lizza: Marco Parolo (nella scorsa stagione allenatore del Milan Under 16), il fiorentino Daniele Buzzegoli (che ha da poco concluso il suo rapporto col Como Primavera), oltre a un mister X sullo sfondo. Quel che è certo è che la decisione finale per la panchina dell'Under-20 viola stavolta spetterà al ds Fabio Paratici, che ha escluso quindi Bonucci dai papabili.
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