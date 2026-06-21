FirenzeViola Bonucci non è un'opzione per la panchina della Fiorentina Primavera: il punto sul nuovo tecnico delle giovanili

vedi letture

Il suo nome associato alla Fiorentina aveva già creato un polverone notevole un paio d'estati fa, adesso, dopo il suo ritiro dal calcio, qualcuno è tornato a parlare di Leonardo Bonucci in chiave viola. Nella fattispecie poteva essere per alcuni un profilo buono per la panchina della Fiorentina Primavera. Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Bonucci non è nella lista del club gigliato.



Chi rimane in corsa

Non sarà quindi l'ex bandiera della Juventus, recentemente impegnato nello staff della Nazionale italiana e ancora mai protagonista su una panchina (né di una giovanile né di una prima squadra) a sostituire Daniele Galloppa, che da qualche giorno è diventato il nuovo allenatore del Modena dopo aver vinto lo Scudetto a Firenze. Da depennare quindi il nome di Bonucci, ne rimangono altri in lizza: Marco Parolo (nella scorsa stagione allenatore del Milan Under 16), il fiorentino Daniele Buzzegoli (che ha da poco concluso il suo rapporto col Como Primavera), oltre a un mister X sullo sfondo. Quel che è certo è che la decisione finale per la panchina dell'Under-20 viola stavolta spetterà al ds Fabio Paratici, che ha escluso quindi Bonucci dai papabili.