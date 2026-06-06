RFV Di Michele: "Vanoli ha fatto un gran lavoro. Grosso? Un solo ostacolo"

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L’ex attaccante David Di Michele è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante “Firenze in campo”, per parlare: “La stagione della Fiorentina è stata particolare, le attese era totalmente diverse da quanto è accaduto nel corso dell’anno. Con Pioli si pensava a uno step in avanti, e poi è arrivato Vanoli in un momento molto particolare. Quando hai un organico parecchio superiore alla posizione che occupi diventa tutto difficile. Vanoli ha fatto un grande lavoro portando, a sprazzi, anche un buon calcio. La città ha riconosciuto i suoi meriti”.

Quale sarà l’impatto di Grosso alla Fiorentina?

“Forte. Parliamo di una società importante che vuole riportare la squadra ad alti livelli. Sicuramente Grosso porterà una ventata di entusiasmo e gioco. La Fiorentina ha un organico già forte, lui farà delle richieste per avere altri giocatori di qualità per fare il salto. L’unico ostacolo potrebbe essere ritrovarsi in una piazza che vive di calcio e che vuole fare un campionato importante. Se Grosso riesce a gestire la pressione di Firenze potrà fare un grande lavoro”.

Come definisce il calcio di Grosso?

“Ha fatto un 4-3-3 a Sassuolo, mentre dovrà vedere chi rimarrà a Firenze. E poi in base ai giocatori impiegherà il modulo più giusto. Penso che ci siano calciatori da 4-3-3 a Firenze, vedi Kean, Gudmundsosn, Harrison, Fagioli, Mandragora”.

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