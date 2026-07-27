Dagli inviati Clima disteso a Teddington: lungo discorso di Grosso a Kean, Comuzzo in gruppo

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Bel dialogo tra l'allenatore e il centravanti della Fiorentina prima dell'allenamento mattutino a Teddington: ecco le immagini

L'allenamento mattutino della Fiorentina in quel di Teddington, dove si trova attualmente la squadra viola nella sua tournée inglese, è iniziato in questi minuti. La squadra di Fabio Grosso svolgerà una doppia seduta in questo lunedì che avvierà la settimana dell'amichevole col Watford e poi quella col Real Madrid, e stamani si è già messa all'opera.

Come raccontato, per la formazione capitanada da De Gea è iniziato il lavoro in palestra prima di spostarsi sul campo, dove si sono invece recati subito i portieri. Prima del consueto riscaldamento, da notare un lungo discorso tenuto da Fabio Grosso a Moise Kean, in un clima in cui si sono mostrati entrambi sorridenti. Da segnalare la regolare presenza in gruppo di Pietro Comuzzo, nonostante la trattativa in corso tra Fiorentina e Torino per la sua cessione. Ecco le immagini: