Calciomercato Sette giorni di entrate e uscite: da Valdepenas a Mastantuono, cosa potersi aspettare in settimana

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Il mercato della Fiorentina non dorme mai e tra entrate e uscite, oggi inizia una settimana che dovrebbe veder chiudersi diversi colpi

Dopo una prima parte di mercato ricca di colpi, la Fiorentina si prepara a vivere sette giorni che potrebbero essere decisivi per definire altri tasselli della rosa a disposizione di Fabio Grosso. Quella inizia oggi sarà una settimana all'insegna di entrate e uscite, più o meno in ogni zona del campo. Le notizie da aspettarsi, in tal senso, sono abbastanza.

Comuzzo verso il Torino

Il primo dossier destinato a chiudersi è quello relativo a Pietro Comuzzo. Il difensore è sempre più vicino al Torino, con i due club che sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'operazione. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, con la Fiorentina che vuole fissarlo abbastanza alto (circa 20 milioni di euro). Nella giornata di oggi è previsto l'incontro che potrebbe portare alla fumata bianca, permettendo al centrale classe 2005 di iniziare una nuova esperienza in granata.

Joao Mario e Valdepeñas, doppio rinforzo per le corsie

Sul fronte entrate, invece, la Fiorentina è pronta ad accogliere due nuovi esterni difensivi. Joao Mario è un nome molto vicino: con la Juventus la trattativa è in stato avanzato, si punta a un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, i dettagli finali dovrebbero essere discussi in questi primi giorni della settimana. Discorso analogo per Victor Valdepeñas: la trattativa per l'esterno è chiusa da settimane, con l'ok di José Mourinho alla sua partenza dovrà solo sbarcare a Firenze. Lo spagnolo è atteso al Viola Park verosimilmente nei prossimi giorni, a meno di cambi di direzione.

Almeno un esterno offensivo: Mastantuono e Bakayoko i nomi più caldi

L'ultimo grande obiettivo della settimana riguarda il reparto offensivo. La volontà della Fiorentina è quella di regalare a Fabio Grosso almeno un paio di esterni d'attacco di buon livello e ed possibile che ne arrivi almeno uno prima della fine della settimana. I nomi che continuano a occupare le prime posizioni della lista sono quelli di Franco Mastantuono e Johan Bakayoko. Per il talento del Real Madrid si lavora sulla formula del prestito, i Blancos lo vorrebbero secco mentre i viola spingono per una formula che giochi sui premi di valorizzazione e su un eventuale riscatto con recompra, un po' sullo stile di Nico Paz al Como. Ma sull'argentina c'è una concorrenza molto folta e non si tratta di un affare semplice da chiudere. Un po' lo stesso discorso per il giocatore del Lipsia, idea mai tramontata nella testa del direttore sportivo viola.