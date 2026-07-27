Dagli inviati Viola a lavoro a Teddington: allenamento tra palestra e campo. Le immagini

vedi letture

Prosegue la preparazione in terra inglese per la Fiorentina: oggi squadra a lavoro prima in palestra e poi in campo, i portieri subito sul prato

Inizia un'altra settimana di lavoro per la Fiorentina, attualmente in Inghilterra per la mini tournée che sta seguendo la squadra di Fabio Grosso, protagonista mercoledì sera nell'ultimo test amichevole del ritiro d'Oltremanica contro il Watford. Successivamente, la partenza per l'Austria dove i viola affronteranno il Real Madrid, sabato 1° agosto.

Nel frattempo, dicevamo, continua la preparazione estiva in quel di Teddington, dove i viola si sono trasferiti nelle ultime ore e dove proseguiranno a preparare il match contro gli inglesi di Alessio Dionisi. Oggi altra giornata di doppio allenamento, con la squadra che ha iniziato svolgendo lavoro in palestra. In campo invece i portieri, poi raggiunti dal resto del gruppo per la seduta che è iniziata da pochi minuti. Ecco alcune immagini: