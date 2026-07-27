Lavori sulle fasce, Paratici insiste per Mastantuono. E anche per Bakayoko

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La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare le corsie offensive e Franco Mastantuono resta uno dei nomi più affascinanti sul taccuino di Fabio Paratici. Come riferisce Tuttosport, il club viola è pronto a tentare l'affondo per il talento argentino del Real Madrid soprattutto grazie ai buoni rapporti di Fabio Paratici coi Blancos, con l'idea di portarlo a Firenze in prestito. L'operazione si preannuncia complessa, ma la dirigenza gigliata continua a valutare la fattibilità dell'affare, convinta delle qualità del classe 2007 e del suo potenziale.

Bakayoko sullo sfondo

Parallelamente, resta viva anche la pista che porta a Johan Bakayoko. L'esterno del Lipsia continua infatti a essere uno dei profili seguiti dalla Fiorentina per completare il reparto offensivo e non è stato accantonato dalla dirigenza viola. Fabio Paratici, si legge sulle pagine odierne del quotidiano piemontese, prosegue il lavoro su più tavoli con l'obiettivo di consegnare a Fabio Grosso almeno un rinforzo di alto livello sulle fasce nelle prossime settimane.